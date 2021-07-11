-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
السعيد بوتفليقة يمثل مجددا أمام قاضي التحقيق بقطب سيدي امحمد
الجزائر

وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا حول تاريخ وتدابير عيد الأضحى

الشروق أونلاين
  • 429
  • 0
وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا حول تاريخ وتدابير عيد الأضحى

أوصت وزارة الشؤون الدينية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وتجنب التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك الذي سيكون بتاريخ 20 جويلية الجاري.

وأوصت الوزارة في بيان لها، السبت، المواطنين بضرورة “الالتزام الصارم بما جاء به البيان التاسع والعشرين (29) الصادر عن اللجنة الوزارية للفتوى، من احترام تدابير الوقاية الصحية” وارتداء القناع الواقي، وتجنب قدر الإمكان التجمعات والاحتكاك والمسارعة إلى التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة أن عيد الأضحى  لهذه السنة سيكون يوم 20 جويلية الجاري وأن وقفة عرفة ستكون يوم 19 من نفس الشهر.

مقالات ذات صلة
تأجيل الاستئناف في قضية جاب الخير إلى سبتمبر

تأجيل الاستئناف في قضية جاب الخير إلى سبتمبر

انتخاب بوغالي يجسد احترام التقاليد في توزيع المناصب السيادية

انتخاب بوغالي يجسد احترام التقاليد في توزيع المناصب السيادية

حصيلة كورونا: تسجيل 813 إصابة جديدة و13 وفاة

حصيلة كورونا: تسجيل 813 إصابة جديدة و13 وفاة

وزارة الداخلية.. هذه قائمة 50 ملفا التي يمكن إيداعها عن بعد

وزارة الداخلية.. هذه قائمة 50 ملفا التي يمكن إيداعها عن بعد

الحكومة الرابعة… ملفات ثقيلة!

الحكومة الرابعة… ملفات ثقيلة!

مفاوضات ومعركة كواليس للظفر بلجان السيادة في البرلمان!

مفاوضات ومعركة كواليس للظفر بلجان السيادة في البرلمان!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد