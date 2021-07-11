وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا حول تاريخ وتدابير عيد الأضحى

أوصت وزارة الشؤون الدينية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وتجنب التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك الذي سيكون بتاريخ 20 جويلية الجاري.

وأوصت الوزارة في بيان لها، السبت، المواطنين بضرورة “الالتزام الصارم بما جاء به البيان التاسع والعشرين (29) الصادر عن اللجنة الوزارية للفتوى، من احترام تدابير الوقاية الصحية” وارتداء القناع الواقي، وتجنب قدر الإمكان التجمعات والاحتكاك والمسارعة إلى التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة أن عيد الأضحى لهذه السنة سيكون يوم 20 جويلية الجاري وأن وقفة عرفة ستكون يوم 19 من نفس الشهر.