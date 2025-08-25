-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وزارة الشؤون الدينية تعلن موعد المولد النبوي الشريف

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين في بيان، موعد الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1447 ه.

وجاء في بيان الوزارة:“بمناسبة حلول شهر ربيع الأنوار اليوم 25 أوت 2025م.. تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم الجمعة الموافق لـ5 سبتمبر 2025م”.

من جهة أخرى، أعلنت دار الافتاء المصرية يوم السبت، أن الأحد 24 أوت هو أول أيام شهر ربيع الأول. ليكون المولد النبوي الشريف، يوم الخميس 4 سبتمبر. وهو ما ذهب إليه مفتي الجمهورية التونسية أيضا.

أما دار الإفتاء الليبية فقد أعلنت الأحد متمّما لشهر صفر. “وعليه فإن الإثنين 25 أوت 2025 م، هو غرّةُ شهر ربيع الأول لهذا العام”.

