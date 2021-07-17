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الجزائر

وزارة الشؤون الدينية توصي بتخفيف صلاة عيد الأضحى وخطبتيها

الشروق أونلاين
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وزارة الشؤون الدينية توصي بتخفيف صلاة عيد الأضحى وخطبتيها

أوصت اللجنة الوزارية للفتوى، التابعة لوزارة الشؤون الدنية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي في مساجد الجمهورية للحد من انتشار وباء كورونا.

كما أوصت اللجنة بضرورة التخفيف صلاة عيد الأضحى المبارك وخطبتيها، وكذا احترام أوقات الدخول والخروج من المساجد والمصليات.

بالمقابل طلبت اللجنة من جموع المصلين بضرورة العمل بالبرتوكول الصحي، وخصوصا الحرص على تحقيق مبدأ التباعد الجسدي، واستعمال الاقنعة الواقية وتعقيم اليدين.

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