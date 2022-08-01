وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن عن قيمة نصاب الزكاة للعام 1444ه

قدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصاب زكاة النقود وعروض التجارة للعام الهجري 1444، بما قيمته 816.000 دينار ( 81 مليون سنتيم و6 آلاف دينار).

وحسب ما جاء في بيان للوزارة، تمثل هذه القيمة “20 دينارا ذهبيا، أو 85 غراما من الذهب”. وأوضح البيان أنّ الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حدّدت ثمن الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 9.600 دج.

وبالتالي، سيكون نصاب الزكاة حاصل ضرب 9.600 في 85، وهو 816.000 دينار جزائري، تزكّي منها نسبة 2.5 بالمئة، بعد مرور حول كامل.

وارتفعت قيمة نصاب الزكاة في الجزائر من 73.1 مليون سنتيم في العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.62 بالمئة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الغرام الواحد من الذهب، من 8.600 دج إلى 9.600 دج.

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

غرة شهر محرم للسنة الهجرية 1440 بالجزائر، هي يوم السبت الموافق لـ30 جويلية 2022، حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وجاء في بيان للوزارة:

تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم السبت 30 جويلية 2022م هو غرة شهر محرم 1444هـ، وأن يوم عاشوراء هو الاثنين 10 محرم 1444هـ الموافق 08 أوت 2022م، وهو اليوم الذي يُسن صيامه لقول رسول الله ﷺ :”صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” رواه مسلم.

وحرصا على إحياء سنة النبي ﷺ في جمع الزكاة وتوزيعها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لوضع زكواتهم بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين، مصداقا لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اَ۬لصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَ۬لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِے اِ۬لرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ وَابْنِ اِ۬لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞۖ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَٰتُ بَعْضُهُمُۥٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ … ﴾

كما يغتنم السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف وكل موظفي القطاع هذه السانحة المباركة لتهنئة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري 1444هـ، سائلين المولى عزوجل أن يكون عام خير ورفاه.

وكان مركز الفلك الدولي. قال إنه سيحدث الاقتران السطحي للقمر (المحاق) بعد أو مع غروب شمس الخميس في جميع الدول الإسلامية، وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها.

وعليه يكون يوم الجمعة 29 جويلية هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم السبت 30 جويلية أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.