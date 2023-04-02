وزارة الصناعة تنفي توقيف تراخيص ممارسة الصيادلة

كذّبت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني يوم الأحد في بيان، أنباء حول توقيف اعتمادات مؤسسات إنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، وتراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.

وقالت الوزارة في بيانها إنها “تنفي بشكل قاطع ورسمي تلك الاشاعات الواردة في الصحف بخصوص هذا الموضوع”.

وذكّرت الوزارة بأنها أبلغت جميع المتعاملين الصيدلانيين، بعد التعديل الحكومي الأخير، باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقا.

وأنشأ التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية منتصف مارس، وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. بعد إسناد وزارة الصناعة التي كان يشغلها أحمد زغدار، لوزير الصناعة الصيدلانية علي عون.

“ولضمان وفرة المواد الصيدلانية، تستمر كل الهياكل والمديريات في أداء مهامها، والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية”، يوضح البيان.

واتّهمت الوزارة “أطراف ولوبيات” لم تسمّها، بالسعي “لتغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق، والتلاعب بصحة المواطن، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.