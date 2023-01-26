وزارة العمل تصدر بيانا هاما حول جديد منحة البطالة

سيتم الشروع في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة المقدرة بـ 15000 ألف دينار جزائري بداية من شهر جانفي وفي موعدها المحدد، حسب ما أعلنته وزارة العمل.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة الإنطلاق في صب منحة البطالة التي تمر رفع قيمتها من 13.000 دج إلى 15.000 دج شهريا بأمر من رئيس الجمهورية، بداية من شهر جانفي الجاري.

وأشارت وزارة العمل إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستقوم بصب مستحقات المنحة في تاريخها المعتاد، أي 28 من كل شهر.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء في شهر نوفمبر، بتحضير النصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية.

كما وجه الرئيس تبون إلى ضرورة الشروع في صبّ الزيادات المالية بدايةً من جانفي المقبل مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية.