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اقتصاد

وزارة الفلاحة: قرارات جديدة بخصوص أسعار اللحوم والبيض والأسماك

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: قرارات جديدة بخصوص أسعار اللحوم والبيض والأسماك
ح.م
جانب من اللقاء

أصدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مساء الإثنين، عدّة قرارات والتزامات حول تموين السوق الوطنية بالمنتجات واسعة الاستهلاك بأسعار في متناول المواطنين.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على اجتماع اللجنة الخاصة متعددة القطاعات، من أجل ضمان وتنظيم وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وشارك في اجتماع اللجنة الخاصة، حسب بيان للوزارة، ممثلو وزارات الفلاحة والتجارة والصيد البحري. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى حول القرارات التي خرج بها الاجتماع.

لكنه أكد أن الحضور أكدوا “أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية ذات الجودة والنوعية، وتوفيرها لصالح المواطن بأسعار تكون في متناوله”.

وأشار  بيان وزارة الفلاحة من بين المواد واسعة الاستهلاك، على وجه الخصوص إلى “اللحوم الحمراء والبيضاء، والبيض، ومنتجات الصيد البحري “.

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