وزارة الموارد المائية تستحدث منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين

أعلنت وزارة الموارد المائية عن إطلاق منصة رقمية عبر موقعها الإلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين، المتعلقة بالتزود بالماء الشروب وكذا الدفع الإلكتروني للفواتير وقضايا أخرى.

وخلال الولوج إلى الموقع، نجد أن المنصة الرقمية تعنى بالتزود بالماء الشروب، وكذا الحصول على رخصة حفر الآبار.

بالإضافة إلى ذلك ، فان المنصة، سيتمكن من خلالها المواطن من دفع الفواتير إلكترونيا، وكذا الحصول على تراخيص انتاج المياه المعدنية.

وجاءت قائمة الخدمات كالاتي:

01- اكتب إلى الوزير

02- الشكاوي

الشكاوى: تزويد مياه الشرب

الشكاوى: الصرف الصحي

الشكاوى:رخصة حفر نقب أو بئر

الشكاوى: ذات طابع مهني

03- الربط بشبكات المياه والصرف الصحي

الربط بشبكة مياه الشرب

الربط بشبكة الصرف الصحي

04- الدفع الإلكتروني للفواتير

الدفع الإلكتروني للفواتير

05- رخص حفر الآبار

رخصة حفر نقب أو بئر

رخصة تعميق، أو تأهيل نقب أو بئر

تجديد رخصة حفر نقب أو بئر

06- رخص استغلال المياه المعدنية ومياه النبع

رخصة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، الخطوة 1 : دراسة الملف على مستوى المديريات الولائية

رخصة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، الخطوة 2 : دراسة الملف على مستوى الوزارة

رخصة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، الخطوة 3 : تكملة الملف على مستوى الوزارة

07- إعتماد مكاتب الدراسات

إعتماد مكاتب الدراسات التقنية : شخص طبيعي

إعتماد مكاتب الدراسات التقنية : شخص معنوي

إعتماد مكاتب الدراسات التقنية : التجديد

08- شهادة التأهيل والتصنيف المهنين

تجريب التصنيف المهني

شهادة التأهيل والتصنيف المهنين : (الصنف 1 إلى 4)

شهادة التأهيل والتصنيف المهنين : (الصنف 5 إلى 9)