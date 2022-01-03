-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة النقل: رفع عدد الرحلات إلى تونس

الشروق أونلاين
  • 296
  • 0
وزارة النقل: رفع عدد الرحلات إلى تونس

أعلنت وزارة النقل عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر  و تونس إلى رحلة يوميا بدل ثلاث رحلات  في الأسبوع ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، قررت الوزارة رفع عدد الرحلات إلى تونس لرحلة يوميا لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس،ضمن التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وأضاف البيان أنه في إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها بالنسبة لكل المسافرين، و المتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR” سلبي لأقل من 36 ساعة و إجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.

مقالات ذات صلة
الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه

الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه

الوكالة الوطنية للتشغيل تحذر من روابط مجهولة تخص منحة البطالة

الوكالة الوطنية للتشغيل تحذر من روابط مجهولة تخص منحة البطالة

الجوية الجزائرية تنشر برنامج رحلاتها المعتمد حاليا

الجوية الجزائرية تنشر برنامج رحلاتها المعتمد حاليا

“تأمين إسلامي” للسيارات والاستثمارات والقروض والحرائق!

“تأمين إسلامي” للسيارات والاستثمارات والقروض والحرائق!

وفاة ثاني طبيبة بفيروس كورونا ببجاية

وفاة ثاني طبيبة بفيروس كورونا ببجاية

تلقيح مرشحي البكالوريا والأطفال.. عضو باللجنة العلمية يرد

تلقيح مرشحي البكالوريا والأطفال.. عضو باللجنة العلمية يرد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد