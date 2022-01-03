وزارة النقل: رفع عدد الرحلات إلى تونس

أعلنت وزارة النقل عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر و تونس إلى رحلة يوميا بدل ثلاث رحلات في الأسبوع ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، قررت الوزارة رفع عدد الرحلات إلى تونس لرحلة يوميا لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس،ضمن التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وأضاف البيان أنه في إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها بالنسبة لكل المسافرين، و المتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR” سلبي لأقل من 36 ساعة و إجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.