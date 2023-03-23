وزيران في بيت المجاهد يوسف الخطيب

أدى وزيرا المجاهدين العيد ربيڨة، والداخلية إبراهيم مراد يوم الخميس، زيارة لمنزل المجاهد يوسف الخطيب، لتفقّد حالته الصحية.

وجاءت هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتكفّل والوقوف على الرعاية الصحية للمجاهدين وأرامل الشهداء.

“وهنّأ الوزيران بالمناسبة، الأب المجاهد سي يوسف الخطيب، بمناسبة حلول شهر رمضان. راجين المولى أن يعيد عليه هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية”، يقول ذات البيان.

والتحق المجاهد بالكفاح المسلّح ضد الاستعمار الفرنسية عام 1954، وعيّن قائدا للولاية التاريخية الرابعة. حيث قاد عدّة عمليات عسكرية ضد الاحتلال في جبال الونشريس والظهرة، إلى غاية الاستقلال.