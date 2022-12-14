وزيرة التجارة الأمريكية تزور الجزائر على رأس “وفد هامّ”.. مطلع 2023

تجري كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة جينا رايموندو زيارة عمل إلى الجزائر، في الربع الأول من العام المقبل، على رأس وفد هامّ لرجال الأعمال الأمريكيين.

وتمّ الاتفاق على هذه الزيارة في لقاء جمع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مع المسؤولة الأمريكية في واشنطن هذا الثلاثاء.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد سمح هذا اللقاء “بتأكيد الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز المحتوى الاقتصادي للعلاقات الثنائية. من أجل الارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط الجزائر والولايات المتحدة”.

كما استعرض الوزير الأول “الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الجزائرية بتوجيهات من الرئيس تبون، من أجل تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد”.

وتطرق الطرفان في لقائهما إلى “الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها السوق الجزائرية. خاصة في قطاعات الفلاحة، والمنشآت القاعدية، والطاقة، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة، والاتصالات”.

من جهتها، أعربت كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة عن “الاهتمام البالغ الذي يبديه متعاملون أمريكيون للولوج إلى بيئة الاستثمار في الجزائر”.

وقد تناول الطرفان أيضا “جهودهما المشتركة من أجل مرافقة المستثمرين وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال في البلدين”. ليتم الاتفاق في هذا السياق، على إجراء زيارة لكاتبة الدولة الأمريكية إلى الجزائر.