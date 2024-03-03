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الجزائر

وزير الاتصال محمد لعقاب: ما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ من تغليط وتضليل إعلامي

عادل.ف
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وزير الاتصال محمد لعقاب: ما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ من تغليط وتضليل إعلامي

دعا وزير الاتصال، محمد لعقاب، إلى وضع إستراتيجية إعلامية عربية كفيلة بتقديم المعلومة الصحيحة الكاملة والآنية للمواطن العربي.

وفي كلمة له، خلال فعاليات الاجتماعات الدورية لاتحاد إذاعات الدول العربية، أكد الوزير لعقاب، على أهمية هذه الإستراتيجية في تمتين فضاء الإعلام في العالم العربي و”تعزيز سيادته”، بعيدا عن هيمنة وكالات الأنباء الغربية، التي تصنع المعلومة بما يخدم سياسات بلدانها.

وأضاف الوزير، أن هذه الإستراتيجية، حتما ستكون “سدا منيعا أمام ممارسات التعتيم والتضليل والتغليط الإعلاميين القادمة من الدول الغربية”.

مستشهدا في ذات الوقت، بالاصطفاف الغربي مع الاحتلال الصهيوني في حربه على مواطني غزة، حيث قال “ما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ من تغليط وتضليل إعلامي، لاسيما من طرف الدول الغربية التي ضلت لسنوات تسوق نفسها رائدة حرية الإعلام وحقوق الإنسان وما شابه من المفاهيم والمصطلحات”.

مفيدا بأن التغليط الإعلامي الغربي على القضية الفلسطينية، “ليس وليد 07 أكتوبر الماضي، بل منذ سنة 1948″، تاريخ تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين التاريخية.

وترحم الوزير لعقاب، على الإعلاميين الفلسطينيين الذين “أمعن الكيان الصهيوني في قتلهم لمنعهم من فضح وتوثيق جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي يرتكبها هذا الكيان في غزة وباقي الأراضي الفلسطينيين”.

وفي ختام كلمته، دعا محمد لعقاب، إلى أهمية “فتح ورشات تكوين الكادر البشري، للتجدد مع الأحداث والتجدد مع المبتكرات التكنولوجية”، التي يعرفها قطاع الإعلام سنويا.

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