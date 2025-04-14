وزير التجارة الداخلية: الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة

أكد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق، الطيب زيتوني، أن الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة، دون العودة إلى سياسة الضبط الشامل أو الانسحاب الكامل.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، اليوم الإثنين، 14 أفريل، أن تعليمات رئيس الجمهورية تؤكد على “ضرورة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق السيادة الاقتصادية، بما يدعم مسار الإصلاحات وبناء منظومة مالية وتجارية أكثر نجاعة واستجابة للتحديات الراهنة”.

وشدد الوزير على أهمية قطاع التجارة الداخلية، معتبرا إياه “أداة لترشيد الدعم ورافعة لدمج الاقتصاد الموازي، ومحركا لتحقيق التوازن بين الإنتاج، التوزيع والاستهلاك، بما يخدم ميزان المدفوعات ويخفف العبء عن الخزينة العمومية”.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قطاعات إنتاجية، متعاملين اقتصاديين، تنظيمات مهنية، وأجهزة رقابية، مشيرا إلى دور المواطن كشريك أساسي في هذا المسعى الإصلاحي، مجددا التزامه بـ”الشفافية والانفتاح”.

وفي تطرقه للنتائج المحققة خلال شهر رمضان الماضي، نوه الوزير بتجنيد كل الوسائل وتفعيل آليات الرقابة بالتعاون مع المتدخلين الاقتصاديين والسلطات المحلية، ما ساهم، كما قال، في ضمان استقرار التموين والأسعار، وتعزيز ثقة المواطن في السياسات العمومية.

وأشار الوزير إلى مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر، تغطية الأثر المالي لتعديل الشبكة الاستدلالية للأجور، تمويل صندوق تعويض تكاليف النقل إلى الجنوب، إلى جانب دعم المؤسسات تحت الوصاية وإنجاز مشاريع الرقمة والهياكل الأساسية، وفقا لذات المصدر.