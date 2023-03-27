وزير التجارة يعلن عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ

أعلن وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ، اليوم الاثنين بداية من الساعة الثانية زوالا.

وأوضح زيتوني، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج فوروم الإذاعة للقناة الأولى، أن كل المواد سترسل إلى مصالح الجمارك نهائيا للشروع في تحرير السلع المحجوزة في الموانئ.

وتابع الوزير قائلا إن هذا القرار يخص المستوردين الذين استوفوا كل الشروط القانونية ويملكون الوثائق اللازمة للسماح لهم باستخراج سلعهم، مشيرا إلى أن الوزراة ستعمل على محاربة البروقراطية المعطلة للاقتصاد.

وزير التجارة: تخفيض الأسعار وتسقيفها ليس من صلاحياتنا

كما كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، أن تخفيض الأسعار وتسقيفها ليس من صلاحيات الوزارة وهي مسؤولة عن تواجد المواد وتوفرها في السوق.

وتابع زيتوني، قائلا إن وزراة التجارة مكلفة بمراقبة أسعار المواد المدعمة، أما تخفيض أسعار وتسقيف باقي السلع والمواد ليس من صلاحيات الوزارة فهي تخضع لقانون العرض والطلب.

وأضاف الوزير أن مصالحه قامت من خلال الرقابة عبر الأسواق ومكافحة المضاربة غير المشروعة إلى غاية 22 مارس الجاري بتحرير 32 ألف مخالفة نتج عنها 42 جنحة وتحرير 48 متابعة قضائية وإجراءات تحفظية منها حجز 690 طن من المواد بقيمة اجمالية تقدر 173 مليون دينار.

زيتوني: لا يوجد مشكل ندرة في الجزائر

كما كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، عن فتح أزيد من 400 سوق عبر مختلف الدوائر في رمضان لتقريب المواد الاستهلاكية من المواطن مع امكانية أن يصل العدد إلى 551 سوقا.

وأكد الوزير زيتوني أنه إذا نجحت الأسواق الجوارية في كسر المضاربة سيتم التفكير في فتحها على امتداد السنة.

وقال ضيف الإذاعة إنه لا يوجد في الجزائر مشكل ندرة بل هناك مشكل في التوزيع وتذبذب بسبب عدم التحكم في شبكة التوزيع بصفة رقمية، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء خطة عمل مع كل القطاعات الوزراية.

استيراد 20 ألف طنا من اللحوم الطازجة لكسر الأسعار

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني أنه تم استيراد 20 ألف طنا من اللحم الطازج لكسر الأسعار والاحتكار.

وأضاف الوزير أن 50 ألف طن من اللحوم الحمراء متواجدة بالأسواق الجزائرية، بالإضافة إلى 10 آلاف عجل واستيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الأسعار.

وتابع الوزير قائلا أن عملية توزيع اللحم عبر الأسواق عرفت تأخرا، لكن سيتم تدارك ذلك وإيصال المادة للمستهلك عبر كافة الولايات.