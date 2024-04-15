وزير التعليم العالي: قدمنا 29 منتج بحثي إلى الجهات الصناعية

توقع تسجيل 3000 براءة اختراع قبل نهاية السنة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إيداع 29 منتج بحثي إلى الجهات الصناعية والإنتاجية في الجزائر لتنفيذه.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أكد بداري، استعداد الجامعة الجزائرية في اثراء النسيج الاقتصادي الجزائري، من خلال المساهمة في التصنيع المحلي، عبر تقديم براءات اختراع محلية، كاشفا في الوقت ذاته عن توقعات بتسجيل 3000 براءة اختراع قبل نهاية السنة الدراسية الجارية.

وكشف بداري، عن توفر قطاعه الوزاري على استراتيجية خاصة تقوم على تصنيع المنتجات الابتكارية عبر مراكز البحث الجزائرية، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود 51 مشروع معمل انتاج، على مستوى المختبرات، لتصنيع المشروعات الابتكارية، سيتم اطلاقها قريبا.

وبخصوص الثورة الصناعية الرابعة وما تمثله من صناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي، قال بداري “نحن نحضر لتكوين إطارات في مهن الغد وبعد 05 او 10 سنوات ستظهر هذه المهن التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتجمعات المعلوماتية والروبوت، وذلك لتحضير المجتمع لمثل هذا التطور”.

وعلى صعيد الرقمنة، أكد بداري على رغبة قطاعه الوزاري في استغلال هذه الخاصية من أجل تطوير التعليم العالي، حيث مكنتنا الرقمنة من اقتصاد 1.4 مليار دج، بعد التخلي عن المعاملات الورقية، كما مكنت هذه الخاصية، يضيف بداري، من اقتصاد عدد الوجبات اليومية، إلى 500 ألف وجبة، بدلا من 01 مليون وجبة، بتكلفة بلغت 7.2 مليار دج، ونأمل أن ترتفع قيمة الأموال المقتصدة إلى 12 مليار دج.

أما بخصوص النقل الجامعي، كشف الوزير بداري، عن تعقب مسار 5800 حافلة، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، حيث تمكنت مصالحه الوزارية من إحصاء 34 ألف خدمة لم تقدم للطالب، ما أدى إلى اقتصاد ما قيمته 640 مليون دج، مع توقعات بتحقيق 1.2 مليار دج خلال شهر جوان المقبل.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الأموال المقتصدة، جراء التحول الرقمي، سيتم توجيهها إلى خدمات أخرى تعود بالفائدة على الطالب او إعادتها إلى الخزينة العمومية.