وزير الخارجية الإيراني: نثمن عاليا المواقف الشجاعة والعادلة للجزائر في دعم حقوق الفلسطينيين

مجّددا الدعوة للرئيس تبون لزيارة طهران:

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عقب استقباله اليوم الثلاثاء، 8 أفريل، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، أن بلاده تثمن عاليا المواقف الشجاعة والعادلة للجزائر في دعم حقوق الفلسطينيين.

عراقجي، وفي كلمة ألقاها عقب استقباله من طرف الرئيس تبون قال إنه وجّه مجددا دعوة الرئيس الإيراني للرئيس تبون لزيارة طهران.

وأفاد الوزير أن “العلاقات بين إيران والجزائر كدولتين صديقتين ومسلمتين هي علاقات عميقة ومتجذرة وأخوية ورصينة. ولدينا وجهات نظر متقاربة جدا بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، ولا طالما لدينا مشاورات على الصعيد الإقليمي والدولي فيما بيننا.”

وزير الخارجية الإيراني قال إن لقاءه مع الرئيس تبون سمح بالحديث حول كافة المواضيع الثنائية، والتطرق إلى موضوع التعاون الاقتصادي، وأيضا المشاورات السياسية والتعاون في الأوساط الدولية فيما بين الجزائر وإيران.

وأشار الوزير “تطرقنا أيضًا خلال هذا اللقاء إلى التطورات الإقليمية، ولا سيما التطورات في فلسطين والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، ولا سيما ضد أهالي غزة. وطبعًا هذا الموضوع كان أهم موضوع قد تطرقنا إليه في هذا الاجتماع. وأود من هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل وأثمن عاليا المواقف الشجاعة والعادلة للجزائر وفخامة الرئيس الجزائري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. ولا سيما طبعًا أتقدم بالشكر الجزيل لمواقف الجزائر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فحقيقة هذه المواقف هي مواقف شجاعة قد أبدتها الجزائر”.

ليضيف “إنني آمل من خلال التعاون بين الدول الإسلامية ودول المنطقة أن نشهد نهاية للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.

ليجدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام كلمته الأمل في استقبال الرئيس تبون في طهران خلال هذا العام.