وزير الخارجية السعودي: ندعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم بلاده ترشح الجزائر وتطلعها لاستلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، الخميس، عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، أن بلاده تثق بأن الجزائر ستكون لاعباً أساسياً في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وتابع المتحدث أن قيادة المملكة العربية السعودية ترى تطابقاً في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، مضيفا أن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهامة التي تهم بلدينا، وتهم أمن المنطقة والعالم.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه تحادث مع الرئيس عبد المجيد تبون عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك.

وتابع الوزير قائلا: “تم مناقشة كافة القضايا الهامة بين البلدين واستمعت إلى توجيهات الرئيس تبون فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في كافة المجالات”.

وأضاف أن ذلك يتطابق مع توجيهات القيادة السعودية التي ترى أن العلاقة الثنائية بين البلدين أساسية في العمل العربي المشترك، وأكد أن هناك توافق في القضايا العربية والإقليمية.

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية السعودية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

حضر الاستقبال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف وسفير الجزائر بالرياض محمد علي بوغازي وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

محادثات جزائرية سعودية حول تعزيز العلاقات وقضايا راهنة

تحتضن الجزائر، الخميس، الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي، بين الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية، تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين، لبحث العلاقات الثنائية وكذا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية: أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء الأربعاء إلى الجزائر في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: سيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.