وزير الرياضة يُنهي مهام مدير ملعب البليدة

أقال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، السبت، مدير ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

جاء ذلك على خلفية استمرار رداءة البساط الطبيعي لِملعب البليدة، مسرح مقابلات المنتخب الوطني.

وكان اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني بِهذا الصّدد، قد أطلقا تصريحات حادّة وناقمة ضد إدارة ملعب “مصطفى شاكر”، في مؤتمر صحفي نشّطاه رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة الجمعة.

وطالب محرز وسليماني من السلطات المعنية، بِبرمجة مقابلات “الخضر” بِملعب يليق بِسمعة أبطال إفريقيا.

فضلا عن ذلك، قام الوزير سبقاق بِجعل ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، تحت تصرّف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. المُرادف لِمنح هيئة الرئيس شرف الدين عمارة حق تسيير هذه المنشاة الرياضية، التي ارتبطت بِانتصارات “محاربي الصحراء”.