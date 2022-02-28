وزير الشؤون الدينية يُدشّن مسجدا تبرّع محرز لِبنائه

دشّن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الإثنين، مسجد “التقوى”، بِبلدية بني سنوس، خلال زيارة عمل وتفقّد قادته إلى ولاية تلمسان.

وفضلا عن إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والسلطات الولاية لِمدينة تلمسان. حضرت مراسم التدشين السيّدة حليمة محرز، والده قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز.

ووفقا لِشهود عيان من أبناء بلدية بني سنوس، فإن رياض محرز تبرّع في تاريخ سابق من حرّ ماله، لِبناء هذا المسجد.

ومعلوم أن والدَي رياض محرز (الرّاحل أحمد وزوجته حليمة)، من أبناء بلدية بني سنوس بِولاية تلمسان.