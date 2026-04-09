وزير الصحة الموزمبيقي يطلب تزويد بلاده بـ200 نوع من الأدوية الجزائرية بصفة مستعجلة

كمرحلة أولى لضمان تغطية شاملة لاحتياجات السوق الموزمبيقية من المنتجات الصيدلانية الجزائرية

استعرض وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الخميس 9 أفريل، بمقر الوزارة، مع وزير الصحة لدولة الموزمبيق، حسين هيلاري إيسي، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية، لاسيما من خلال استفادة دولة الموزمبيق من الخبرات الجزائرية في مجال إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أشكالها.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، اقترح قويدري فتح المجال لإنتاج جزء من طلبات دولة الموزمبيق من الأدوية بالوحدات الصناعية الوطنية، “بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات والسماح للمختصين في صناعة الأدوية بالموزمبيق بكسب المهارات التي تتميز بها الجزائر في التصنيع”.

وأشار قويدري إلى أن الجزائر تحصي اليوم أكثر من 230 وحدة صناعية تابعة للقطاعين العام والخاص، تضمن إنتاج أكثر من 83 بالمائة من طلبات السوق الوطنية.

وزير الصحة الموزمبيقي من جانبه أكد أن الجزائر تُعد “شريكًا استراتيجيًا لبلاده”.

كما ثمن ما تحوزه من “إمكانيات وخبرة رائدة في مجال صناعة الأدوية، وهو ما يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم المنظومة الصحية بالقارة الإفريقية”.

وعبر وزير الصحة الموزمبيقي “عن رغبته في مرحلة أولي لاقتناء بصفة مستعجلة لـ 200 نوع من الأدوية الأساسية المصنعة بالجزائر، قصد ضمان تغطية شاملة لاحتياجات السوق الموزمبيقية من مختلف المنتجات الصيدلانية الجزائرية الصنع”، مشيدا بجودتها وأسعارها التنافسية.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على التوقيع خلال الأسابيع المقبلة، على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها بدولة الموزمبيق، تخص الاعتراف المتبادل لتسجيل الأدوية.