وزير الصحة يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر وبكين

وزارة الصحة (شبكات)

التقى وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، بنظيره الصيني، لي هايتشاو، صباح اليوم الثلاثاء، 19 ماي، على هامش الدورة الـ99 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الصديقين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة شكّل اللقاء “فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التكنولوجيات الصحية، والتكوين والرقمنة الصحية، والتجهيزات الطبية، والوقاية، إلى جانب تعزيز التنسيق المتعلق بنشاط البعثات الطبية الصينية العاملة بالجزائر.”

وأشاد الطرفان “بمستوى علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والصين، مؤكدَين إرادتهما المشتركة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تعزيز الأمن الصحي.”

كما أكدا في ختام اللقاء “أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات الناجحة في المجال الصحي، بما يواكب التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.”

ووجّه الوزير الصيني دعوة إلى وزير الصحة لزيارة الصين، في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصحي.

