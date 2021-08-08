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الجزائر

وزير الصناعة مطلوب في البرلمان بسبب أزمة الأوكسجين

أسماء بهلولي
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وزير الصناعة مطلوب في البرلمان بسبب أزمة الأوكسجين

ينزل اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار بالمجلس الشعبي الوطني للقاء رؤساء الكتل البرلمانية الست، لبحث قضية الأوكسجين التي باتت تشغل الرأي العام، بعد تسجيل نقص في هذه المادة في أعقاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحاجة المرضى للأوكسجين.

كشفت مصادر “الشروق” أن رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان قد طالبت بلقاء استعجالي لوزير الصناعة اليوم بمقر مبنى زيغود يوسف، لبحث مسألة الأوكسجين، وقضية منح التراخيص للمصانع لإنتاجه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ندرة الأوكسجين التي عرفتها مستشفيات البلاد عجلت في نزول وزراء حكومة أيمن بن عبد الرحمان إلى البرلمان، خاصة وان اللقاء الأخير الذي جمع وزير الصناعة برؤساء الكتل البرلمانية رمى خلاله بالمسؤولية في مرمى ولاة الجمهورية ووزراء القطاعات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني، مع تواجدهم في عطلة برلمانية، فقد طالبوا بلقاء كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، إضافة لوزير الصناعة الصيدلانية لطفى بن بأحمد، لبحث هذه القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بهدف إيجاد حلول سريعة.

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