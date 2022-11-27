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الجزائر

وزير الفلاحة يعلن عن قرار بتسقيف أسعار اللحوم

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة يعلن عن قرار بتسقيف أسعار اللحوم
ح.م

سيتم في غضون أسبوعين تسقيف أسعار اللحوم البيضاء، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حسبما أعلنه وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني.

وأوضح هني في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السبت، أنه بعد عقد عدد كبير من الاجتماعات مع ممثلي شعبة اللحوم البيضاء، لاسيما المجلس المهني لتربية الدواجن, تم الاتفاق على تسقيف أسعار اللحوم البيضاء.

وأضاف أن الأسعار المسقفة والتي ستدخل حيز التنفيذ “في غضون أسبوعين”، ستحدد على أساس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مع هوامش ربح معقولة سواء للمربين أو المذابح أو على مستوى بائعي التجزئة.

وحول ارتفاع أسعار البيض، أكد الوزير أن الانتاج “وفير” وأن المضاربة تقف وراء هذه الأسعار “الخيالية”، مؤكدا اتخاذ ما يلزم من الاجراءات ستظهر نتائجها “في أقرب وقت” لفائدة المستهلكين.

كما اعتبر أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “لا مبرر له”، مشيرا إلى أنه ستتخذ اجراءات “ضد كل مربي يرفع الأسعار بصفة كبيرة”.

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