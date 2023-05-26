وزير المالية: أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع ناجح وقابل للدعم

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا مرورا بالجزائر يعد مشروعا ناجعا وقابلا للدعم و ذو مردودية على المستويين الاقتصادي و المالي.

وأوضح فايد، في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول ما اذا كانت أكبر مؤسسة مالية افريقية ستسهم في تمويل هذا المشروع الضخم، قائلا “انه مشروع ناجع اقتصاديا وقابل للدعم و ذو مردودية، أما مصادر تمويله فلا يمكن أن تكون الا بنكية بشكل أساسي، ولا نستبعد مساهمة البنك الافريقي للتنمية.

واعتبر الوزير أن التصريح الأخير لرئيس البنك الافريقي للتنمية حول هذا الموضوع يشكل “ابداء لرغبة البنك في تمويل” المشروع مضيفا أنه “لا يوجد سبب لعدم دعم مشروع ناجع و ذو مردودية”.

وتابع الوزير قائلا خلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في الجلسات السنوية الـ 58 للبنك الافريقي للتنمية الجارية من 22 الى 26 ماي بشرم الشيخ بمصر، أنه سيتم اجراء دراسات فيما بعد “لدراسة هذا المشروع الضخم بجميع ابعاده و اختيار طريقة التمويل” الملائمة.

وكان رئيس مجمع البنك الافريقي للتنمية اكينوومي اديسينا، قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين الماضي على هامش ندوة صحفية نشطها عشية الافتتاح الرسمي للجلسات أن أنبوب الغاز “جد هام و هو استثمار يحظى بدعمنا و بدعم الاتحاد الافريقي”.