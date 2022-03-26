وزير النقل الجديد عبد الله منجي يستلم مهامه على رأس الوزارة

إستلم الوزير الجديد للنقل عبد اللّه منجي صباح السبت، مهامه على رأس الوزارة. خلفا لسابقه المقال عيسى بكاي.

مراسم تسليم المهام جرت بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المجمّعات والمؤسسات التابعة للقطاع.

ويوم الخميس، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد الله منجي الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، وزيرا للنقل خلفا لعيسى بكاي.

إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي

ويوم 10 مارس 2022، أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي. “لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وجاء في بيان للرئاسة: “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهور عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وتابع البيان:”كلّف الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزرارة النقل بالنيابة”.