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وزير النقل الجديد عبد الله منجي يستلم مهامه على رأس الوزارة
الجزائر

وزير النقل الجديد عبد الله منجي يستلم مهامه على رأس الوزارة

الشروق أونلاين
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وزير النقل الجديد عبد الله منجي يستلم مهامه على رأس الوزارة
جانب من مراسم تسليم المهام

إستلم الوزير الجديد للنقل عبد اللّه منجي صباح السبت، مهامه على رأس الوزارة. خلفا لسابقه المقال عيسى بكاي.

مراسم تسليم المهام جرت بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المجمّعات والمؤسسات التابعة للقطاع.

ويوم الخميس، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد الله منجي الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، وزيرا للنقل خلفا لعيسى بكاي.

إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي

ويوم 10 مارس 2022، أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي. “لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وجاء في بيان للرئاسة: “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهور عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وتابع البيان:”كلّف الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزرارة النقل بالنيابة”.

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التعليقات
3
  • فريفط زكريا

    الجزائر الأولى يجب أن نتبع هذه السياسة حتى ننجح مثل الدول المتقدمة.. اي وزير او مسؤول فاشل او ضعيف .. يقال و يحاسب ... هكذا تستقيم الجزائر

    -12
  • محمد

    ايضا اللجنه العمليه مسؤوله عن اخطاء و ليس خطأ واحد حين عزلت الجزائر عن العالم الخارجي لسنتين في حين كل الدول الغربيه و امريكا كانت الاجواء فيها مفتوحه هل هذه اللجنه تفهم أكثر من الامريكان او الاوربيين ؟ انشر الله يرحم والديك سنتين و لم نعرف كيف الطريق لرؤيه اهلنا من يتحمل مثل هذا الذنب و ليس الخطأ وهل تكفي الاقاله عقوبه له ؟

    31
  • banix

    ما هو هذا الخطأ الفادح ؟

    83

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