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وزير خارجية إرلندا يؤكد دعم بلاده لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الشروق أونلاين
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وزير خارجية إرلندا يؤكد دعم بلاده لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير
أرشيف
وزير خارجية إرلندا

جدّد وزير خارجية إرلندا مايكل مارتن يوم الثلاثاء، دعم بلاده لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفق ما تنصّ عليه قرارت مجلس الأمن.

جاء هذا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، في ردّ مارتن على سؤالين كتابيين تقدم بهما نائبان في البرلمان. حيث شدّد الوزير على أن إرلندا “تعترف بالصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

“ومن هذا المنطلق، فإن سياستنا الدائمة تقوم على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي. لتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره”، يضيف الوزير.

كما كشف وزير الخارجية الإرلندي أن وزارته التقت في 14 فيفري الجاري، مع وفد من جبهة البوليساريو. لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية الصحراوية”.

رئيس نيكاراغوا: إعلان قيام الجمهورية الصحراوية “يوم تاريخي لا يُنسى”

من جهة أخرى، بعث رئيس نيكاراغوا خوسيه دانييل أورتيغا سافيدرا يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، بمناسبة الذكرى الـ 48 لإعلان الجمهورية الصحراوية.

وأعرب الرئيس النيكاراغوي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، عن “خالص تهانيه لغالي وللشعب الصحراوي”.

وجاء في تهنئة أورتيغا:”إنه لمن دواعي الفخر أن أتقدم لكم، بتهانينا الصادقة. وأنتم تحتفلون بذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية”.

ووصف رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى يوم إعلان قيام الجمهورية الصحراوية “باليوم التاريخي الذي لا يُنسى”.

مجدّدا “التزام بلاده الثابت بالدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، يضيف المصدر.

وفي 27 فيفري 1976، قررت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الإعلان عن تأسيس الجمهورية الصحراوية بعد انسحاب الاستعمار الإسباني.

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