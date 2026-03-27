وزير خارجية إسبانيا يدشن المركز الثقافي الإسباني بوهران

ولاية وهران (شبكات)
ألباريس يدشن المركز الثقافي الاسباني بوهران، 27 مارس 2026.

دشن وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، 27 مارس، المركز الثقافي الإسباني “سيرفانتس” بولاية وهران.

كما أبرز ألباريس في كلمته بالناسبة أنّ الحوار والتبادل الثقافي سيعزّزان الصداقة الجزائرية الإسبانية، وفقا لما نقلته إذاعة وهران.

وجدّد ألباريس التأكيد أنّ الجزائر تعد “بلدا صديقاً وجاراً وشريكاً استراتيجياً”.

كما نوّه إلى التاريخ المشترك والروابط العميقة بين البلدين، لاسيما الإرث الأندلسي.

وشدّد على الدور المحوري للغة والحوار كأداتي تفاهم وبناء عالم يسوده السلام، خاصةً في ظل الظروف الدولية المعقدة الراهنة.

ولفت إلى التأثير التاريخي والثمين للغة العربية على الإسبانية نتيجة قرون من التعايش والتبادل في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما اعتبر اللغة الاسبانية كـ “لغة غنية بالذاكرة المشتركة”، قائلاً إنّها تعدّ جسراً حيوياً يربط أوروبا بأمريكا وإفريقيا.

وأبرز وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنّ الصرح الثقافي الجديد بوهران سيسهم في تعزيز الفضاء المشترك.

