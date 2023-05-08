وزير خارجية المجر: تورّط الناتو بين موسكو وكييف يعني حربا عالمية ثالثة

قال وزير خارجية المجر في تصريح له اليوم الإثنين 8 ماي، لقناة سكاي نيوز أن “تورط الناتو في النزاع بين موسكو وكييف يعني نشوب حرب عالمية ثالثة، والإشارات غير مشجعة ودول جوار أوكرانيا هي أول المتضررين”.

وقد رفعت إن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف الأطلسي، “الناتو” حالة التأهب بعد تصادم كاد يقع يوم الجمعة الماضي، بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت في دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل”فرونتكس”.

وكانت رغبة أوكرانيا الدخول إلى حلف الأطلسي بعد أن كانت منطقة محايدة بين روسيا والحلف الأطلسي، السبب المباشر لغزو روسيا لأوكرانيا يوم 22 فيفري 2022.

غزو أدانه الحلف ووصفه بـ”الحرب العدوانية والوحشية” على “دولة مستقلة ومسالمة وديمقراطية وشريك وثيق لحلف الناتو”.

وقال الحلف أيضا، كما يمكن أن نقرأ على موقعه على الإنترنت، إنه “يواصل تقديم الدعم لأوكرانيا على نطاق غير مسبوق، مما يساعد البلاد على ممارسة حقها الأساسي في الدفاع عن النفس”.