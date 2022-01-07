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وزير خارجية فرنسا معلقا على عودى السفير الجزائري: إنه خبر جيد (فيديو)

الشروق أونلاين
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وزير خارجية فرنسا معلقا على عودى السفير الجزائري: إنه خبر جيد (فيديو)
ح.م
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، عودة السفير الجزائري عنتر داود إلى مهامه بباريس، بعد أسابيع من الأزمة بين البلدين بـ”الخبر الجيد”.

وأكد لودريان في حوار مع تلفزيون “بي أف أم” الفرنسي، عودة السفير عنتر داود، قائلا: كان هناك سوء تفاهم مع الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، وحدث هذا سابقا كذلك، وكانت هناك دائما صعوبات من فترة إلى أخرى، ولكن نجحنا في تجاوزها”.

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