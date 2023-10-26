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رياضة

وزير داخلية فرنسا يتمسك بموقفه تجاه بن زيمة

عمر سلامي
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وزير داخلية فرنسا يتمسك بموقفه تجاه بن زيمة
أرشيف
كريم بن زيمة

دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن موقفه تجاه لاعب نادي الاتحاد السعودي، كريم بن زيمة.

وقال دارمانان في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام فرنسية، إن “منشورات نجم ريال مدريد الإسباني السابق “الانتقائية” على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت أنه يخفي شيئا ما، وعدم رؤية ذلك أمر ساذج”.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي عند استقباله الأربعاء بسفارة فرنسا في أبوظبي أن بنزيمة لديه “مسؤولية مجتمعية غير عادية”، في إشارة إلى شهرته على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع الوزير: “قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمس 20 مليون شخص أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك”.

واتهم الوزير اليميني المتشدد، الأسبوع الماضي، النجم كريم بن زيمة، بأن له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي، بن زيمة، بسبب تضامنه ودعمه لسكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من طرف الكيان الصهيوني.

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