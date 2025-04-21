وزير صهيوني: تدمير حماس أهم من عودة الرهائن 

قال وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن إعادة المحتجزين في غزة “ليس أهم أهداف الحكومة” بل الأهم هو تدمير حماس.

وأضاف سموتريتش، الاثنين، في مقابلة صحفية: “يجب أن نقول الحقيقة، عودة المحتجزين ليست أهم شيء”.

وتابع: “من الواضح أنه هدف مهم، ولكن إذا كنت تريد أن تدمر حماس، لكي لا يكون لدينا 7 أكتوبر أخرى، يجب أن تفهم أنه لا يمكن أن نكون في وضع تبقى فيه حماس في غزة”.

وتعليقاً على تصريحات الوزير، قال منتدى عائلات المحتجزين في بيان إن “العائلات ليس لديها كلمات هذا الصباح سوى العار”.

وتابع: “على الأقل، الوزير يظهر الحقيقة المرة للعامة، قررت هذه الحكومة عمداً التخلي عن المحتجزين”.

نتنياهو يصدم عائلات الرهائن: “سنعيدهم دون إملاءات حماس”

والأحد، طالبت عائلات الرهائن، الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء محادثات مباشرة مع حماس، وتوسلت ترامب للتدخل، في حين يواصل نتنياهو عنجهيته مطالبا الجيش بتصعيد أكثر دموية ضد غزة لإعادة الرهائن أحياء كما “يُخيل له”.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف الضغط على حماس، رافضا قبول صفقة شاملة معها لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وأكد نتنياهو في خطاب متلفز في وقت متأخر من الليل، بأن “حرب غزة لا يجب أن تنتهي دون هزيمة كاملة لحركة حماس وطردها من قطاع غزة.”

وأضاف رئيس الوزراء الصهيوني “لن ننهي “الحرب” قبل أن ندمر حماس في غزة، ونعيد كل رهائننا، ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لنا”

وتابع نتنياهو: “لن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا. أنا متأكد من إمكانية إعادة المختطفين دون تحقيق شروط حماس”.

وفي السياق ذاته اندلعت مواجهات بين متظاهرين صهاينة والشرطة مساء أمس السبت خلال وقفة احتجاجية شرقي تطالب بإبرام اتفاق تبادل للأسرى بغزة، وسط دعوات للخروج في مظاهرات اليوم قرب غزة.

وكان آلاف الصهيانة خرجوا للشوارع في مناطق متفرقة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس واحتجاجا على إدارة حكومة بنيامين نتنياهو لهذه القضية.

وقالت عائلات الأسرى إنها سمعت من نتنياهو الكثير مما لا يمكن فعله، وقالت عائلات الأسرى إن ثمة حلا واحدا وهو اتفاق يعيد كافة الأسرى مقابل إنهاء الحرب على غزة.

وخلال الفعالية، طلب الأسير السابق في غزة عمر شيم توف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “استخدام كل قوتك للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الرهائن الـ59 إلى عائلاتهم”.

كما دعا عدي ألكسندر، والد الجندي الاسير في غزة عيدان ألكسندر، الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس لإطلاق سراح الاسرى.

وقال في مقابلة مع رويترز “أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث معهم بشكل مباشر ومعرفة ما يمكن فعله بشأن ابني والرهائن الأميركيين الأربعة الذين لقوا حتفهم وكل الآخرين”.

وبحسب قوله، “يبدو أن المحادثات توقفت، كل شيء عالق، وعدنا إلى ما قبل عام تقريبًا. هذا أمر مقلق للغاية”، أعرب عن أمله في أن يكون ابنه لا يزال على قيد الحياة.

وكانت حماس وافقت سابقا على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، ومع التعنت الصهيوني واشتداد القصف على غزة أكدت حماس في آخر تصريح لها أنها لا تعلم مصير ألكسندر.