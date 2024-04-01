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وصول طائرتين جزائريتن محملتين بـ168 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش

الشروق أونلاين
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وصول طائرتين جزائريتن محملتين بـ168 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش
الهلال الأحمر الجزائري
تفريغ شحنة مساعدات إنسانية جزائرية إلى مطار العريش، الأحد 31 مارس 2024.

حطّت صبيحة اليوم، الإثنين 1 أفريل، بمطار العريش جمهورية مصر العربية طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية ومحملتان بـشحنة من المساعدات الإنسانية لغزة.

الطائرتان محملتان بمساعدات إنسانية مقدرة بـ168 طن من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، والتي تم شحنها فجر اليوم من القاعدة الجوية بوفاريك. وسيتم إدخال هذه المساعدات فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وهذه ثالث شحنة مساعدات جزائرية تصل لمطار العريش بعد وصول الشحنة الثانية يوم أمس والتي كانت تقدر بـ 162 طنا وتم تفريغها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

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