وصول 700 مسافر في أول رحلة بحرية بين الجزائر العاصمة ونابولي

وصلت صبيحة الثلاثاء، إلى ميناء الجزائر العاصمة، أول رحلة بحرية لنقل المسافرين، عبر الخط البحري الجديد بين الجزائر ونابولي الإيطالية.

وحسب الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فإن هذه الرحلة التي كانت على متن باخرة طارق بن زياد، نقلت قرابة 700 مسافر و152 سيارة.

ويشمل برنامج هذا الخط الجديد للشركة الوطنية للنقل البحري، أيضا رحلتين في بداية شهر أوت ومنتصفه بالإضافة إلى رحلتين في بداية شهر سبتمبر ومنتصفه.

وجاء إطلاق هذا الخط البحري الجديد بين الجزائر العاصمة ونابولي الإيطالية في إطار توسيع نشاط الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بانشغالات الجالية الوطنية المقيمة في إيطاليا.

كما جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، القاضي بفتح خط بحري بين الجزائر العاصمة ونابولي من أجل تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا.

هذا هو برنامج الرحلات البحرية بين الجزائر ونابولي

ويوم 15 جويلية 2022، أعلنت سفارة الجزائر بروما، عن افتتاح الخط البحري الجديد الجزائر-نابولي-الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية.

وجاء في بيان للسفارة “تنهي سفارة الجزائر بروما إلى علم أفراد الجالية الوطنية المقيمة بايطاليا بأنه سيتم افتتاح الخط البحري الجديد الجزائر-نابولي-الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية 2022، حيث سيكون جدول الرحلات المبرمجة من مدينة نابولي إلى الجزائر العاصمة والذي سيتم تنفيذه من قبل شركة الملاحة الوطنية”.

برنامج الرحلات

-الأحد 24 جويلية 2022

-الأربعاء 3 أوت 2022

-الأحد 14 أوت 2022

-الأحد 04 سبتمبر 2022

-الأحد 18 سبتمبر 2022