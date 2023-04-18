وضعية عيادة اتحاد العاصمة قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي

عرفت تحضيرات فريق اتحاد العاصمة، تحسبا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في كأس “الكاف”، غياب أربعة لاعبين عن التدريبات بسبب إصابات مختلفة.

وغاب الرباعي بلعيد ومريلي وبن زازة وبلحران عن التدريبات التي خاضها الاتحاد، سهرة الاثنين، بملعب حمادي ببولوغين، في إطار التحضير لذهاب ربع نهائي كأس الكاف أمام الجيش الملكي.

ويعاني بلعيد ومريلي من نزلة برد حرمتهما من التدرب مع الفريق، أما بن زازة فيعاني من إصابة على مستوى الحوض، بينما يعاني بلحران من التواء على مستوى الكاحل.