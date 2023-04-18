-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وضعية عيادة اتحاد العاصمة قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي

عمر سلامي
  • 66
  • 0
وضعية عيادة اتحاد العاصمة قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

عرفت تحضيرات فريق اتحاد العاصمة، تحسبا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في كأس “الكاف”، غياب أربعة لاعبين عن التدريبات بسبب إصابات مختلفة.

وغاب الرباعي بلعيد ومريلي وبن زازة وبلحران عن التدريبات التي خاضها الاتحاد، سهرة الاثنين، بملعب حمادي ببولوغين، في إطار التحضير لذهاب ربع نهائي كأس الكاف أمام الجيش الملكي.

ويعاني بلعيد ومريلي من نزلة برد حرمتهما من التدرب مع الفريق، أما بن زازة فيعاني من إصابة على مستوى الحوض، بينما يعاني بلحران من التواء على مستوى الكاحل.

مقالات ذات صلة
قرعة ثمن وربع نهائي كأس الجزائر برعاية موبيليس

قرعة ثمن وربع نهائي كأس الجزائر برعاية موبيليس

المنتخب الجزائري للكاراتي دو في نهائيات الدور العالمي بكندا

المنتخب الجزائري للكاراتي دو في نهائيات الدور العالمي بكندا

“لهذه الأسباب لم أقحم رياض محرز في مباراة البايرن”

“لهذه الأسباب لم أقحم رياض محرز في مباراة البايرن”

سعيود يريد عقدا جديدا لسنتين مع الطائي السعودي ويرفض التجديد

سعيود يريد عقدا جديدا لسنتين مع الطائي السعودي ويرفض التجديد

صلاة العيد في ملعب عالمي

صلاة العيد في ملعب عالمي

قندوسي يحتاج إلى عمل كبير لضمان منصب أساسي في الأهلي المصري

قندوسي يحتاج إلى عمل كبير لضمان منصب أساسي في الأهلي المصري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد