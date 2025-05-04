وضع 3 متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في سيارة “دوبلو بانوراما” رهن الحبس المؤقت

بينهم وكيل خاص معتمد

أمرت محكمة عين البيضاء في أم البواقي يوم الأحد، بوضع 3 متّهمين بينهم وكيل خاص معتمد، رهن الحبس المؤقت. لمتابعتهم بتهم تتعلق المضاربة غير المشروعة في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”.

وتعود حيثيات القضية، وفق ما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، إلى “فتح تحقيق ابتدائي حول ممارسات تجارية غير مشروعة، يقوم بها وكيل خاص معتمد لدى شركة فيات الجزائر”.

حيث اتّضح أن هذا الوكيل يقوم بـ”المضاربة في المركبات علامة فيات دوبلو بانوراما، ببيعها لوسطاء. ليقوموا بدورهم بإعادة عرضها للبيع، في قاعات عرض، وبأسعار مرتفعة”.

وعلى إثر ذلك، “قامت الضبطية القضائية بتوقيف 3 متّهيم، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية، لمتابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري عن تهمة المضاربة غير المشروعة”.

قبل أن يؤجل البتّ في القضية، مع الأمر بوضع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت، يضيف بيان نيابة الجمهورية.

وزارة الصناعة: إلزام زبائن “فيات الجزائر” بتوقيع تعهّد بـ”عدم التورّط في المضاربة”

وفي 10 أفريل الماضي، أشرف وزير الصناعة سيفي غريب على اجتماع جمع إطارات من وزارة الصناعة بممثلي علامة “فيات الجزائر”. لمناقشة “سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنّعة محليًا، خاصة سيارة دوبلو بانوراما”.

حيث أكدت شركة “فيات الجزائر” حسب ما ذكره بيان الاجتماع “انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك”.

ومن أبرز هذه الإجراءات ذكر البيان “اعتماد إقرار بالتزام، يوقّعه الزبون عند الشراء. يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

“كما التزمت فيات الجزائر بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة، للجهات المختصة، بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة”، يضيف ذات البيان.

إجراءات ردعية لمنع المضاربة في سيارات “دوبلو بانوراما”

وكان سيفي قد أشرف يوم 9 أفريل، على اجتماع تنسيقي خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنّعة في الجزائر، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، ممثلون عن وزارات الصناعة، الداخلية، العدل، التجارة الداخلية. إلى جانب ممثلين عن قيادة الدرك الوطني.

وتناول الاجتماع تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول الذي عقد الإثنين، لدراسة الإجراءات الردعية العاجلة الكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة. لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية فيات.

وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة. وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.