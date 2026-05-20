وفاة أب وابنه اختناقا بالغاز في العاصمة

لقي شخصان مصرعهما اختناقا إثر تعرضهما للتسمم بالغاز المنبعث من سخان الماء داخل منزلهما العائلي بالقبة بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الأربعاء، أن أعوانها تدخلوا في حدود الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا لإسعاف الضحيتين أب وإبن بعد تعرضهما للتسمم بالغاز المنبعث من سخان الماء داخل المنزل بالمكان المسمى حي كوبيماد “هضبة العناصر”، بلدية القبة دائرة حسين داي.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب البالغ من العمر 40 سنة وابنه البالغ 14 سنة، حيث تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.