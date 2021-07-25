وفاة الإعلامي كريم بوسالم متأثرا بفيروس كورونا

توفي صبيحة الأحد، الإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بوسالم، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا بمستشفى تيزي وزو.

ونشرت الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري خبر وفاة بوسالم، والذي تقدم فيه المدير العام للمؤسسة شعبان لوناكال بتعازيه لعائلة الفقيد.

وأصيب بوسالم بفيروس كورونا الذي أدخله إلى مستشفى تيزي وزو أين توفي عن عمر ناهز 49 سنة.

من جهته وجه وزير الاتصال، عمار بلحيمر، رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقى وزير الاتصال البروفسور عمار بلحيمر ببالغ الحزن وعميق التأثر نبأ وفاة كريم بوسالم الصحافي المقتدر ومساعد المدير العام للتلفزيون متأثرا بوباء كوفيد-19 “.

وأضاف الفقيد “ترك بصمة متميزة في حقل الإعلام الوطني السمعي البصري لاسيما الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري من خلال تقديم نشرة الأخبار الرئيسية وتنشيط حصص متخصصة تعنى بالشأن الوطني والدولي في مختلف المجالات على غرار حصتي “في دائرة الضوء” و “اليوم الثامن”.

وتابع الوزير قائلا بأنه “بفقدان المرحوم كريم بوسالم نكون قد فقدنا واحدا من الشباب الجزائري الأكفاء والطموحين إلى الأفضل دوما بما يساهم في خدمة الوطن وترقية مهنة الصحافة”.

“وبهذه المناسبة الأليمة -يضيف الوزير- لا يسعني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي وعمال القطاع سوى أن أتقدم لعائلة الفقيد بخالص التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد فقيدهم و فقيدنا جميعا بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى”.