وفاة الفنان القدير مداني نعمون

توفي اليوم الثلاثاء، 15 جويلية، الممثل مداني نعمون عن عمر 81 سنة، وهو من أبرز وجوه الدراما الجزائرية، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني على مدار عقود.

الفنان من مواليد القصبة بالجزائر العاصمة يوم 7 مارس 1944، حيث بدأ ممارسة المسرح في سن مبكرة، كما أنه التحق بالثورة التحريرية وهو في سن الـ17 سنة.

وعزى وزير الثقافة، زهير بللو، في وفاة الفنان، وكتب الوزير في رسالة تعزيته “لقد فقدت الجزائر برحيله قامة فنية سامقة، أبدعت على خشبة المسرح وفي التلفزيون والسينما، وطبعت ذاكرة الأجيال بشخصيات خالدة جسّدها بموهبة فريدة وأداء متميز، جعلت منه فنانًا محبوبًا لدى الجمهور واسمًا راسخًا في سجل الفن الجزائري.”

وتقدم الوزير بللو “بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وأهله وذويه، وإلى الأسرة الثقافية والفنية كافة، سائلًا المولى -عزّ وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.”

ومن أبرز الاعمال التي شارك فيها الراحل فيلم “المفتش الطاهر يجري التحري”، عام 1967، وفيلم “ليلى والآخرون” عام 1977، وفيلم “أبواب الصمت” عام 1987، إضافة إلى المسلسل الكوميدي “السلطان العاشور العاشر”، والذي عرضت قناة الشروق في رمضان 2015 موسمه الأول، أين لعب الراحل دور برهان.