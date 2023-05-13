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وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز

الشروق أونلاين
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وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز
أرشيف
الراحل الطيب بلعيز

توفي اليوم السبت بوهران، رئيس المجلس الدستوري الأسبق، الطيب بلعيز، عن عمر ناهز 75 سنة.

الطيب بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف، منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس ومستشارا بالمحكمة العليا.

وأسندت للفقيد سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل (سنة 2003)، ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015)، ليعين بعدها وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.

وكان آخر منصب شغله الراحل، هو رئيسا للمجلس الدستوري من فيفري إلى أفريل من سنة 2019 ، وهو المنصب الذي شغله سابقا في الفترة بين 2012 و2013.

للإشارة، سيوارى الفقيد الثرى اليوم السبت بعد صلاة العصر بمقبرة عين البيضاء بوهران.

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