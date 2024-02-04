وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

أعلن مكتب رئيس ناميبيا أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى، في وقت مبكر الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما.

وقالت رئاسة ناميبيا في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي الأحد 4 فبراير 2024 في مستشفى ليدي بوهامبا، حيث كان يتلقى العلاج الطبي، وإلى جانبه كانت زوجته مونيكا جينجوس وأولاده”.

وأشار البيان إلى أن “فريقه الطبي، كان يبذل قصارى جهده لضمان تعافي رئيسنا، لكن للأسف، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإنقاذ حياته، فقد توفي الرئيس جينجوب”.

وكانت الرئاسة قد أعلنت الشهر الماضي أن فحصاً طبياً روتينياً كشف عن وجود خلايا سرطانية لدى الرئيس جينجوب، وقالت انه سيخضع لعلاج مناسب، مع احتفاظه بمهماته الرئاسية.

وذكر مكتب الرئيس أنه توفي في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك حيث كان يعالج على أيدي فريقه الطبي.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفائه من سرطان البروستاتا، وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.