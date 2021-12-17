وفاة شخصين برصاص شرطي بباب الوادي.. المديرية العامة للأمن تفتح تحقيقا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح تحقيق على إثر حادثة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين برصاص شرطي بباب الوادي بالعاصمة.

بيان المديرية العامة للأمن الوطني:

تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح تحقيق على إثر حادثة إصابة شخصين بطلقات نارية أدت الى وفاتهما وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح خفيفة، من بينهم فتاة، ليلة أمس الخميس 16 ديسمبر2021، في حدود الساعة 22:00 بباب الوادي الجزائر العاصمة.

فور ذلك، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، تم وضع عون الشرطة المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر (GARDE A VUE). المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الضبطية القضائية.

كما تعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن كل جديد في شأن هذه القضية، سيتم إخطاره للرأي العام، بعد موافقة السيد وكيل الجمهورية.

وإذ تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة إلى عائلتي الضحيتين، فإن مصالحها المختصة قد تكفلت بالشخصيين المصابين.