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رياضة

وفاة والدة محيوص واتحاد العاصمة يتقدم بالتعازي

عمر سلامي
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وفاة والدة محيوص واتحاد العاصمة يتقدم بالتعازي
أرشبف
أيمن محيوص

توفيت صبيحة الأربعاء، والدة مهاجم المنتخب الوطني، واتحاد العاصمة أيمن محيوص.

وتقدمت أسرة فريق اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة للاعب أيمن محيوص وعائلته.

وعبرت إدارة إتحاد العاصمة عن تعازيها الخالصة في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك”، وجاء في البيان: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

وأضافت إدارة التحاد في بيانها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا خبر وفاة والدة لاعب فريقنا أيمن محيوص”.

وتابعت: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم كل أفراد أسرة اتحاد العاصمة بتعازيهم الخالصة للاعب أيمن وعائلته، راجين من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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