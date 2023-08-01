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الجزائر

وفاة 8 أشخاص اختناقا داخل بئر بعمق 15 مترا في سطيف

الشروق أونلاين
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وفاة 8 أشخاص اختناقا داخل بئر بعمق 15 مترا في سطيف
ح.م
الحماية المدنية

توفي 8 أشخاص اختناقا في بئر بعمق 15 مترا يوم الثلاثاء، بقرية لعمارة دائرة بني عزيز بولاية سطيف.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تم انتشال جثث الضحايا إلى جانب شخص آخر فاقد للوعي ظهر اليوم، بعد تسخير غطّاسين، و3 شاحنات تدخّل، و4 سيارات إسعاف.

وأعلنت الحماية المدنية في وقت لاحق، عن وفاة الضحية الثامن في الحادث الذي وقع في أثناء أشغال تنظيف للبئر.

وتتراوح أعمار الضحايا حسب ما ذكره بيان المصالح ذاتها، بين 23 سنة و57 سنة، وكلّهم أفراد عائلة واحدة حسب ما تناقلته مصادر محلية.

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