وفاق سطيف يبحث عن مدرب جديد

تبحث إدارة نادي وفاق سطيف عن مدرب جديد لِفريقها الكروي، خلفا للتقني الصربي داركو نوفيتش.

وأعلنت إدارة نادي وفاق سطيف في أحدث بيان لها، عن نهاية مهمّة المدرب داركو نوفيتش، وعدم تجديد عقده.

وكان التقني الصربي داركو نوفيتش (50 سنة) قد استلم مهام تدريب فريق “النّسر الأسود”، في أفريل الماضي.

ودرّب فريق وفاق سطيف في الموسم المُنقضي ثلاثة تقنيين، وهم: التونسي نبيل الكوكي ورضا بن دريس وداركو نوفيتش.

وأنهى الوفاق مشوار البطولة الوطنية في المركز السابع، وهو رتبة لا تعكس تاريخ وإمكانيات النادي.