وفد برلماني جزائري يشارك في المؤتمر العالمي الـ6 لرؤساء البرلمانات بسويسرا

يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 جويلية، بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

ووفقا لما أفاد به مجلس الأمة، ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار: “العالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني والعمل متعدد الأطراف في خدمة السلام والعدالة والازدهار من أجل الجميع”.

ويتضمن جدول أعماله عروضا لتقارير ونقاشا حول عدة مسائل، مثل: مشاركة النساء والشباب في الحياة البرلمانية، في سياق من الاستقطاب والشدائد، والابتكار من أجل مستقبل سلمي وصياغة حلول جديدة لعالم مضطرب، والفرص الجديدة للتعاون الدولي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، ودور البرلمانات في تشكيل المستقبل الرقمي، إضافة إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة: نحو عمل شامل لمكافحة التمييز.

ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع لأعلى مستويات التمثيل البرلماني في العالم، ينعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تكريس الحوار والتشاور بين قادة البرلمانات، وتعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، حسب ما أفاد به ذات المصدر.