وفد عن “الفيفا” يزور الجزائر

حلّ بِالجزائر، الخميس، مُمثّلون عن الاتحاد الدولي لِكرة القدم. قدموا خصّيصا من أجل الدورة الودّية المُبرمجة بعد أيّام من الآن.

وتُجرى هذه الدورة الودّية الدولية بِالجزائر ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس الحالي، بِمُشاركة المنتخب الوطني، وفرق جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.

وضمّت بعثة “الفيفا” ثلاثة إطارات، قاموا بِزيارة عنابة، وتفقّدوا ملعبَي “19 ماي 1956” و”العقيد شابو”، وأيضا الفنادق التي سيأوي إليها لاعبو المنتخبات المشاركة والحكّام.

ورافق بعثة “الفيفا” إلى عنابة الأمين العام لِاتحاد الكرة الجزائري النذير بوزناد، وأعضاء اللّجنة المحلّية لِتنظيم هذه الدورة.

للإشارة، فإن الاتحاد الدولي لِكرة القدم سيُنظّم عدّة دورات مثيلة عبر أرجاء المعمورة، في مبادرة جديدة اختار لها بعض الدول مسرحا لها، أبرزها الجزائر والسعودية. ويعتزم تثبيتها لاحقا ضمن أجندته للمواعيد الدولية لِكرة القدم.