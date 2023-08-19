وفد من “إيكواس” يلتقي مع قائد الانقلاب في النيجر

استقبل قادة الانقلاب العسكري في النيجر يوم السبت، وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، يقوده رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر.

ويتألف الوفد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، من محمد سعدو أبو بكر، وهو أحد القادة الدينيين الرئيسيين في نيجيريا. إلى جانب عمر أليو توراي رئيس مفوضية مجموعة إيكواس.

واستقبل الوفد من قبل الجنرال عبد الرحمن تياني، منفذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 جويلية الماضي.

ويهدف اللقاء، وفق المصدر ذاته، إلى القيام “بوساطة (بين إيكواس وقادة الانقلاب) لبحث السبل والوسائل التي تؤدي إلى تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النيجر”.

في حين أكّد مفوّض الشؤون السياسية بالمجموعة عبد الفتاح موسى موسى، التزام “إيكواس” بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، واستعادة النظام الدستوري في البلاد.