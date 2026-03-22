وكالة تسنيم: 1281 قتيلا إسرائيليا جراء الضربات الإيرانية

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الأحد، إن قسمها العبري أحصى ما لا يقلّ عن 1281 قتيلا إسرائيليا جراء الضربات الإيرانية.

وذكرت الوكالة في إحصائياتها أنها اعتمدت في إحصائياتها على “رصد دقيق لبيانات المقابر الرئيسية في الكيان الصهيوني”.

حيث يظهر فحص هذه البيانات أن “عدد الوفيات في الأراضي المحتلة، يبلغ في المتوسط حوالي 150 شخصا في الأيام العادية”.

“ولكن أضيف إلى هذا المعدل متوسط 61 شخصا يوميا خلال الأيام الـ21 الماضية. ليصل إلى 211 شخصا في اليوم على الأقل”، تتابع الوكالة.

قبل أن تضيف:”إذا اعتبرنا أن الحد الأدنى للقتلى هو 61 شخصاً يومياً في المتوسط، نصل إلى رقم 1281 قتيلا”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.