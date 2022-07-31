ولايات تحظر استخدام البارود في الاحتفالات

أفراح تتحول إلى مآتم

شهدت العديد من الولايات هذه الأيام، تزايدا مرعبا في الحوادث الناتجة عن الاستعمال العشوائي للأسلحة النارية، خلال حفلات الزفاف والختان، ما صنع مآسي العديد من العائلات وحوّل أعراسها إلى مآتم، خاصة ببعض ولايات الشرق الجزائري التي يتباهى فيها المحتفلون باستعمال الأسلحة النارية خاصة منها بنادق الصيد، التي تزّف على وقع دويّها العرائس والعرسان. وقد اهتزت ليلة الأربعاء إلى الخميس، مدينة نقرين بولاية تبسة، على وقع حادثة وفاة الشاب هاني زاوي البالغ من العمر 24 سنة، بعد إصابته بطلقة نارية طائشة صادرة من بندقية صيد، كان يستعملها طفل مراهق لازال يتمدرس في الطور المتوسط، ولم يتجاوز من العمر 17 سنة، وذلك خلال إقامة حفل زفاف بالحي الجديد بمدينة نقرين، ما خلّف حالة من الحزن والأسى وسط المدعوين وأهل العروسين اللذان تحول حفل زفافهما إلى مأتم، امتد صداه إلى كل أرجاء بلدية نقرين.

وفي اليوم الموالي من تلك الحادثة تحوّل عرس زفاف أقيم ببلدية رأس العيون، الواقعة غرب ولاية باتنة إلى مأتم ومأساة حقيقة، بعد أن تسببت ألعاب البارود المصاحبة للأفراح إلى كارثة قبل إخراج العروس من بيت أهلها، عندما لفظ شيخ يبلغ من العمر 74 سنة، بعد إصابته بطلق ناري طائش من بندقية صيد كان يسندها مستعملها إلى حجره، قبل أن ينطلق العيار الطائش بطريقة مفاجئة جراء خلل في السلاح ويصيب الشيخ المسّن ويتسبب في وفاته، فيما أصيب شخصان آخران من عائلتين أخريين بجروح متفاوتة حتمت نقلهما للعلاج بالمستشفى. كما شهدت ولاية خنشلة ليلة السبت، إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، بجروح بعد تعرضهم لطلقات بارود من بندقية صيد خلال موكب حفل زفاف أقيم بوسط مدينة المحمل، ما خلّف حالة من الذعر والهلع وسط أهل العروسين وجموع المدعوين للعرس، في وقت تم فيه نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى بعد إصابتهم في مناطق حساسة من الوجه والأطراف.

وفي وقت تعالت فيه أصوات المواطنين للمطالبة بمنع استعمال البارود والألعاب النارية في الأعراس، لتفادي الحوادث المأساوية، فقد دعت ولاية سوق أهراس المواطنين الأحد، إلى تجنب استعمال الأسلحة النارية في احتفالاتهم بالأفراح، حفاظا على سلامتهم وتجنبا للعواقب الوخيمة التي قد تنجر عن تلك التصرفات، كما أوضح والي ولاية سوق أهراس وناس بوزقزة في اتصاله بالشروق اليومي أمس، أنه يجري التحضير لاجتماع اللجنة الأمنية بالولاية بغرض إصدار قرار يقضي بمنع استعمال الأسلحة النارية في الأعراس وحفلات الزفاف والختان، وذلك بعد تسجيل العديد من الحوادث المؤسفة عبر عدد من ولايات الوطن، جرّاء استعمال البارود. ويدخل استعمال البارود في مختلف المناسبات العائلية ضمن عادات وتقاليد العديد من العائلات بولايات الشرق، ما تسبب في صنع عدّة مآسي مرعبة، قد يمتد تأثيرها لعدّة سنوات.