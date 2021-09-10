وليد بن شريفة في أولمبيك خريبكة

ميركاتو

أكد نادي أولمبيك خريبكة المغربي، ضم المدافع الجزائري وليد بن شريفة، بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شبيبة القبائل. وكتب أولمبيك خريبكة عبر صفحته على “فيسبوك”: ”تعاقد نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، مع الظهير الأيسر الجزائري محمد وليد بن شريفة بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر بعد أن أنهى اللاعب ارتباطه مع فريقه السابق شبيبة القبائل”. بن شريفة والذي لعب لعدد من الأندية الجزائرية على غرار شباب قسنطينة الذي توج معه بالبطولة سنة 2018، شارك رفقة شبيبة القبائل في 30 لقاء سجل خلالها هدفين، كما حقق رفقة ”الكناري” لقب كأس الرابطة الجزائرية.

“حمام الأنف” يضم نسيم ميقيديش

أعلن نادي “حمام الأنف”، تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري نسيم ميقيديش والذي كان ينشط في الثلاثة المواسم السابقة مع فريق شبيبة القبائل. وأتم حمام الأنف أمس عملية انتداب متوسط الميدان الهجومي، أحمد الماجري، الذي تكوّن في الترجي الرياضي التونسي ولعب في الدرجة الثانية السويسرية وخاض تجربة مع النجم الرادسي في الموسم المنقضي. ويعد نسيم ميقيديش تاسع انتدابات نادي حمام الأنف في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد صابر الهمامي والإيفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري طارق عقون والتشادي إبراهيم غودجا والمالي موسى كامارا وعماد المينياوي وأحمد الماجري.

دوخة في طريقه لشبيبة القبائل

نجح الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل الحصول على خدمات الحارس الدولي عز الدين دوخة، بعقد يمتد لموسمين. وحسب الحارس دوخة، فإن شبيبة القبائل حصل بالفعل على خدمات دوخة، في صفقة انتقال حر، قادما من صفوف الرائد السعودي، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي على العقد الذي سيربطه بالنادي. وأشارت ذات المصادر، إلى أن شبيبة القبائل تفوّق على مولودية الجزائر، الذي كان على بعد خطوة واحدة من ضم الحارس، ونجح في إقناعه بإرجاء عملية التوقيع، إلى غاية الحصول على وثائق الاعتماد لمجلس الإدارة الجديد.

وداد تلمسان يضم تيزي بوعلي وبن طوشة

تعاقد نادي وداد تلمسان مع ثنائي الدفاع تيزي بوعلي وبن طوشة، لمدة موسمين في صفقتي انتقال حرتين. ووقع كل من تيزي بوعلي القادم من شبيبة القبائل، وعبد الرزاق بن طوشة القادم من مستقبل واد سلي، على عقديهما بمقر النادي التلمساني وبحضور إدارة الفريق. وتراهن إدارة ”الواط”، على استقدام عناصر جديدة تمكنها من تحقيق موسم مميز، خاصة أن الفريق نجا في الموسم الفارط من السقوط في آخر جولة من الدوري.

رمزي قاسمي في شباب قسنطينة

حصل نادي شباب قسنطينة على توقيع أحد مدافعي جمعية عين مليلة.

وفي حضور المدير الإداري لقسنطينة رمزي قاسمي، وقع المدافع أمير بلايلي على عقد انضمامه للفريق لمدة سنتين، بعد اتفاق “السنافر” مع اللاعب على جميع التفاصيل الشخصية.وجاء إمضاء اللاعب مع ”السي إس سي” بعد موافقة مدرب الفريق شريف حجار، الذي يريد تدعيم الفريق من أجل المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد. وشارك بلايلي الذي لعب لكل من شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، مع فريقه عين مليلة الموسم الماضي في 36 مباراة قدم خلالها 9 تمريرات حاسمة. وتعد هذه الصفقة السادسة للفريق خلال الميركاتو الصيفي بعد كل من محمد حمزة، محمد بن شعيرة، شعيب ذبيح، محمد يتيم، حمزة بلحول.

أيت جودي مدربا لمولودية وهران

قال المدرب آيت جودي في تصريحات صحفية أنه سيلتحق اليوم بوهران للامضاء على عقد للإشراف على العارضة الفنية للحمراوة: “سألتحق اليوم السبت بوهران لامضاء على العقود بعد إتفاقي مع الرئيس محياوي. لن أتحدث عن الأهداف حاليا وكل ما يمكن أن أعد به هو النتائج الإيجابية” قال آيت جودي، مضيفا أن المولودية الوهرانية قرّرت بداية التحضيرات بين 15 و17 سبتمبر الجاري.

بوحلفاية وبلقروي في الوفاق

توصل نادي وفاق سطيف الى اتفاق مع نجم مقرة يقضي بشراء عقد الحارس بوحلفاية زكريا الذي انضم إلى الوفاق لـ 3 مواسم. تدعيم نوعي خاصة وأن بوحلفاية أدى موسما كبيرا مع مقرة حيث وصل معه إلى نهائي كأس الرابطة، وحقق البقاء. كما التحق اللاعب الدولي هشـام بلقروي بالفريق بعقد لسنتين. وقال في تصريحات صحفية: “سأرفع التحدي، واللعب في الوفاق شرف لكل اللاعبين”.